Виктория Синицына: грустное лицо было, потому что немного расстроилась из-за проката

Российская фигуристка Виктория Синицына оценила своё выступление на чемпионате России.

«Я всё сделала, но не совсем довольна. Каскад был не совсем удачным, не таким, как я умею, поэтому есть расстройство. Но рада, что смогла устоять и сделать его. Такое грустное лицо было, потому что немного расстроилась из-за проката. Согласна с оценками.

Завтра буду пробовать четверной прыжок, больше рассчитываю на произвольную. Ехала за произвольной, чтобы показать четверной прыжок — тулуп. Для Олимпиады надо работать и стоять на ногах. Завтра и посмотрим, есть ли шанс, не будем загадывать», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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