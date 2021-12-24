Прокат Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию
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Российская фигуристка Камила Валиева уверенно лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она набрала баллы выше своего же мирового рекорда — 90,38.
На второй позиции после короткой программы располагается Софья Муравьёва (81,87), а замыкает тройку Анна Щербакова, набравшая 81,46 балла.
Видеоролик можно посмотреть на сайте Первого канала.
Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева – 90,38.
2. Софья Муравьёва – 81,87.
3. Анна Щербакова – 81,46.
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