«Комплименты пока читать не буду». Валиева — о лидерстве после короткой программы на ЧР

Российская фигуристка Камила Валиева, лидирующая после короткой программы на чемпионате России, подвела итоги первого дня женских соревнований.

«Очень рада, что так спокойно откатала короткую программу. Уже к концу подустала, спать так хочу. Именно сейчас весь мандраж спал, и я спокойно отношусь к этому старту. Сейчас пойду чуть-чуть погулять, прогуляюсь перед сном. Комплименты пока читать не буду.

Было очень волнительно выходить на лёд первой, потому что нужно было достойно открыть соревнования. Но считаю, что справилась, а это главное. Моя мама сюда приехала, она была тут на трибунах, болела за меня. Мама всегда рядом, это хорошо», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

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