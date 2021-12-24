Тарасова оценила выступление фигуристок в короткой программе на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о результатах короткой программы чемпионата России в Санкт-Петербурге. Короткую программу выиграла Камила Валиева, второй стала Софья Муравьёва, а третьей — Анна Щербакова.



«Короткая программа никогда не идёт на сто процентов. Вроде все абсолютно готовы, но всё равно делают какие-то ошибки. Но видно, что девочки очень стараются.



Валиева — волшебная. Почему не стоит удивляться её рекордам? Каждый раз она устанавливает новый рекорд, при этом оценивают разные судьи. Всё это как раз доказывает её мастерство», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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