Татьяна Тарасова объяснила падение Туктамышевой в короткой программе на ЧР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Туктамышева допустила обидное падение, из-за чего стала лишь 7-й.



«Туктамышева сказала, что сдали нервы? Да, моё мнение — это нервы. Очень жаль, но это так. Очень жаль», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Короткую программу выиграла Камила Валиева, второй стала Софья Муравьёва, а третьей — Анна Щербакова.

На чемпионате России будет определён состав сборной на Олимпийские игры 2022 года.

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