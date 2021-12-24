В ФФККР объяснили, почему Муравьёвой сняли балл после короткой программы на ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган прокомментировал изменение баллов Софьи Муравьёвой в протоколе после оглашения результатов короткой программы на чемпионате России.

«Изменения в протоколе после оглашения результатов? Все сделано в соответствии с правилами. Рефери нажал на кнопку, а это не ввелось. Это называется — ошибка ввода данных», — приводит слова Когана «Спорт-Экспресс».

Напомним, на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) был опубликован обновлённый протокол с результатами короткой программы чемпионата России. Анна Щербакова поднялась на 2-е место, а Софья Муравьёва опустилась на 3-е место.

В обновлённых протоколах у Муравьёвой вычли баллы за задержку старта. Ранее Софья значилась 2-й, а Щербакова — 3-й.

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