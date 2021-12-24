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Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 24 декабря
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В Санкт-Петербурге завершился второй день чемпионата России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию его результаты.

Чемпионат России. Санкт-Петербург, 23 декабря 2021 г.

Мужчины. Результаты по сумме короткой и произвольной программ

1. Марк Кондратюк — 284,37
2. Михаил Коляда — 283,70
3. Андрей Мозалёв — 278,28
4. Евгений Семененко — 274,28
5. Пётр Гуменник — 267,45.

Танцы на льду. Результаты по итогам ритм-танца и произвольного танца

1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70
3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65
5. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный — 187,19.

Женщины. Результаты по итогам короткой программы

1. Камила Валиева – 90,38
2. Анна Щербакова – 81,46
3. Софья Муравьёва — 80,87
4. Софья Самоделкина — 76,74
5. Александра Трусова — 74,21.

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