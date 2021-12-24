Ханю выиграл короткую программу на чемпионате Японии, набрав более 100 баллов

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате Японии, который проходит в Сайтаме.

Чемпионат Японии. Сайтама

Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю – 111,31

2. Шома Уно – 101,88

3. Юма Кагияма – 95,15

4. Сота Ямамото – 93,79

5. Као Миура – 92,81

6. Сена Мияке – 90,52

7. Казуки Томоно – 87,79

8. Шун Сато – 87,27

9. Коширо Шимада – 86,76

10. Кейдзи Танака – 84,10

Напомним, вчера, 24 декабря, российский фигурист Евгений Семененко одержал победу в короткой программе на чемпионате страны, который проходит в Санкт-Петербурге. За технику он получил 53,97 балла, за компоненты — 44,06 балла, сумма составила 98,03 балла.

Второй результат показал Марк Кондратюк, на его счету 97,77 балла. Замкнул тройку Макар Игнатов (95,84 балла). Михаил Коляда занял лишь пятое место.

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