Плющенко отказался общаться с журналистами после короткой программы на чемпионате России

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко отказался общаться с журналистами по поводу выступления Софьи Муравьёвой в короткой программе на чемпионате России.

«Я ничего не комментирую. И даже вопросы не задаю. Сейчас ничего не комментирую. Только после чемпионата России», – сказал Плющенко на пресс-конференции сразу после завершения короткой программы среди женщин.

Напомним, после этого на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) был опубликован обновлённый протокол с результатами короткой программы чемпионата России. Анна Щербакова поднялась на 2-е место, а Софья Муравьёва опустилась на 3-е место.

В обновлённых протоколах у Муравьёвой вычли баллы за задержку старта. Ранее Софья значилась 2-й, а Щербакова — 3-й.

Короткую программу выиграла Камила Валиева. Она набрала 90,38 балла. Щербакова набрала 81,46 балла. Результат Муравьёвой теперь составляет 80,87 балла.

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