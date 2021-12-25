Результаты короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию

На чемпионате России по фигурному катанию состоялась короткая программа среди женщин-одиночек. Участие в соревнованиях приняли 18 фигуристок.



Победителем короткой программы стала Камила Валиева. Она набрала 90,38 балла. Этот результат превосходит мировой рекорд. Второй стала Анна Щербакова, набравшая 81,46 балла.

Тройку лучших замкнула Софья Муравьёва. Её результат составил 80,87 балла. Изначально она стояла второй, но затем у неё сняли балл. Эта таблица является окончательной.



Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Короткая программа



1. Камила Валиева – 90,38.

2. Анна Щербакова – 81,46.

3. Софья Муравьёва — 80,87.

4. Софья Самоделкина — 76,74.

5. Александра Трусова — 74,21…



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