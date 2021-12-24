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Евгения Медведева: я тырила конфеты из «Ашана»

Евгения Медведева: я тырила конфеты из «Ашана»
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что иногда совершала плохие поступки. Об этом она рассказала во время интервью YouTube-каналу «Шоу маминой подруги». Участие в беседе принял и тиктокер Даня Милохин, с которым они выступают на телепроекте «Ледниковый период».

Милохин: Я много воровал давно, неделю назад. Да, бывало, что я делал гадости. А ты, спортсменка?

Медведева: Что-то незаконное?

Милохин: Без маски зашла в метро.

Медведева: Да-да. И я тырила конфеты из «Ашана».

Милохин: Ужас!

Медведева: Если это незаконное, то вот.

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