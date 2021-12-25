«Очень сомнительно, что это ошибка ввода». Российский судья — о снятии балла Муравьёвой

Российский судья, имя которого не называется, прокомментировал изменение баллов Софьи Муравьёвой в протоколе после оглашения результатов короткой программы на чемпионате России. Он поставил под сомнение аргумент Федерации фигурного катания о том, что это произошло из-за ошибки ввода.

«Софья встала в стартовую позу на 32-й секунде после объявления, это видно из трансляции. По правилам отводится 30. И тогда вопрос к технической бригаде. Если изначально она это не заметила, и рефери не поставил «time» в своём компьютере — то всё, вы не можете это исправлять. Вы забыли поставить дедакшн. Это скандал. Да, исправление справедливо по духу правил, потому что нарушение было, но по букве правил здесь большие вопросы. Можно вспомнить ситуацию на первенстве России, как Егору Рухину поставили тройной сальхов вместо четвёрного, а потом пересчитали из-за ошибки ввода.

У компьютера есть окно deductions, и в нём много разделов. Если рефери тыкает в это окно и выбирает соответствующий вид нарушения, снижение автоматически загружается в программу. Убрать его никто не может. Только рефери обратно — если считает, что ошибся. Другие члены технической бригады точно не могут. Время старта определяет рефери. Очень сомнительно, что это ошибка ввода. Late start определяет рефери. Либо он это упустил и не поставил, либо действительно удивительным образом это не отобразилось в компьютере», — приводит слова российского судьи «Спорт-Экспресс».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!