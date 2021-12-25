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Евгения Медведева поздравила Марка Кондратюка с победой на чемпионате России

Евгения Медведева поздравила Марка Кондратюка с победой на чемпионате России
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, российская фигуристка Евгения Медведева поздравила Марка Кондратюка с победой на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Сториз» доступна в «инстаграме» Евгении Медведевой.

«Поздравляю», — написала Евгения в своём «инстаграме», поставив эмодзи «огонь».

Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

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