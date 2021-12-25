«Мурашки по коже». Турсынбаева — о дуэте Дэвис и Смолкина на чемпионате России

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, казахстанская экс-фигуристка Элизабет Турсынбаева отреагировала на выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России. Они заняли второе место в танцах на льду и благодаря этому завоевали путёвку на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Сториз» доступна в «инстаграме» Элизабет Турсынбаевой.

«Вау, у меня мурашки по коже», — написала Турсынбаева у себя в «сториз» в «Инстаграме».

Напомним, российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, во второй раз подряд выиграли чемпионат России. По сумме двух прокатов они заработали 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).

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