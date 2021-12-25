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Медведева и Милохин рассказали о своём поцелуе

Медведева и Милохин рассказали о своём поцелуе
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и её партнёр по телепроекту «Ледниковый период» тиктокер Даня Милохин стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Там они рассказали о поцелуе во время своего номера.

Ургант: Вашего поцелуя ещё не было в эфире, но все о нём говорят. Вы нам объясните, насколько нужно обладать выдержкой, профессионализмом, чтобы ничего между вам нет, а тут — раз? В эпоху пандемии!

Медведева: У нас QR-коды есть.

Милохин: Нас держит в плену Илья Авербух. Вернее, держал, пока не кончились съёмки проекта.

Медведева: И он нас заставлял.

Милохин: Заставлял нас целоваться.

Ургант: Как Илья это репетирует? Он сам проверяет эти вещи?

Милохин: Мы не репетировали ни разу.

Медведева: Он только с Лизой Арзамасовой.

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