Медведева и Милохин рассказали, что их бесит на «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин на YouTube-канале ШОУ Маминой Подруги рассказали, что их бесит в проекте «Ледниковый период».
Медведева: что тебя бесит на «Ледниковом периоде»?
Милохин: меня бесит, что нас держат в рабстве. Мы ведь дети. Все эти взрослые дядьки пашут-пашут, они умеют, им лет по 30. А мы — 19-летние ребята, которые хотят иногда отдыхать. Авербух всё равно нас держит в плену.
Медведева: где мои 19 лет? Мне тоже иногда кажется, что нас в рабстве держат. Я хочу есть, хочу спать, уже три часа ночи, отпустите нас домой! Нет, надо нас заставлять, вы ещё не накатали! А-а-а!
Милохин: ты можешь психануть, контракта никакого нет. Я могу сказать: «Устал, хочу уйти». Но смотришь в эти добрые глаза… Люблю, брат.
Милохин и Медведева дошли до финала проекта и удивили судей своей целеустремленностью. Наставники в особенности хвалили Милохина, который от выпуска к выпуску показывал всё более хорошие результаты.
Медведева — серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.
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