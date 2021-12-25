Вице-президент ISU прокомментировал снятие баллов с Муравьёвой на чемпионате России

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал изменение баллов Софьи Муравьёвой в протоколе после оглашения результатов короткой программы на чемпионате России.

«Был поздний выход на старт. Кнопка была нажата, но в программе компьютера это почему-то не отразилось, сейчас это исправили. Это называется неправильным вводом, ошибкой ввода. Изменение протокола после оглашения результатов не является нарушением правил, такая возможность есть. Скандала, по идее, не должно быть», — приводит слова Лакерника «Спорт-экспресс».

Напомним, на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) был опубликован обновлённый протокол с результатами короткой программы чемпионата России. Анна Щербакова поднялась на 2-е место, а Софья Муравьёва опустилась на 3-е место.

В обновлённых протоколах у Муравьёвой вычли баллы за задержку старта. Ранее Софья значилась 2-й, а Щербакова — 3-й.