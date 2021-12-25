Туктамышева стала самой упоминаемой российской фигуристкой года

Елизавета Туктамышева стала самой упоминаемой российской фигуристкой в СМИ за 2021 год по данным компании «Медиалогия».
Напомним, Туктамышева в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге допустила обидное падение, из-за чего стала лишь 7-й. Короткую программу выиграла Камила Валиева, второй стала Анна Щербакова. а третьей — Софья Муравьёва.
На чемпионате России будет определён состав сборной на Олимпийские игры 2022 года.
Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ. Период исследования: январь-декабрь 2021 года, данные для рейтинга рассчитаны 18 декабря. Рейтинг построен на основе базы СМИ «Медиалогии», в которую входят более 71 тысячи источников.
Рейтинг возглавил нападающий «Зенита» Артём Дзюба. На втором месте расположился борец Хабиб Нурмагомедов. Тройку призёров замкнул теннисист Даниил Медведев.
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