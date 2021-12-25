«Медвелохины — главный пейринг года». Медведева и Милохин появились на обложке журнала

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и её партнёр по телепроекту «Ледниковый период» тиктокер Даня Милохин появились на обложке журнала о моде и красоте Elle Girl.

Пост доступен в «инстаграме» Дани Милохина.

«Медвелохины — главный пейринг года», — подписана совместная фотография партнёров по телешоу.

При этом внутри номера содержится ещё несколько снимков Медведевой в довольно откровенном образе.

Вчера, 24 декабря, партнёры по «Ледниковому периоду» стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Они ответили на вопросы телеведущего, в том числе о поцелуе во время одного из прокатов.

Напомним, сегодня, 25 декабря, в рамках чемпионата России по фигурному катанию завершатся женские соревнования. Фигуристки выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 18:00 мск.