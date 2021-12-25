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Яна Рудковская высказалась о снятии баллов Муравьёвой в короткой программе ЧР

Яна Рудковская высказалась о снятии баллов Муравьёвой в короткой программе ЧР
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Известный продюсер Яна Рудковская, жена тренера Евгения Плющенко, отреагировала на изменение баллов Софьи Муравьёвой в протоколе после оглашения результатов короткой программы на чемпионате России.

«Соня — умница! Забрали второе место, видимо, этот балл им очень нужен был!» — написала Рудковская под постом с видео проката Муравьёвой.

Напомним, на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) был опубликован обновлённый протокол с результатами короткой программы чемпионата России. Анна Щербакова поднялась на 2-е место, а Софья Муравьёва опустилась на 3-е место.

В обновлённых протоколах у Муравьёвой вычли балл за задержку старта. Ранее Софья значилась 2-й, а Щербакова — 3-й.

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