Вайцеховская — о Щербаковой и Муравьёвой: чемпионка мира оказалась хуже девочки-ноунейма

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская оценила прокаты Софьи Муравьёвой и Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Муравьёва изначально заняла второе место, а Щербакова стала третьей. Затем результаты короткой программы были пересмотрены. Софью лишили балла за задержку старта, и она опустилась на третью строчку.

«Суть случившегося заключается совершенно не в том, что человек, ответственный за контроль старта, как-то не так нажал нужную кнопку. А в том, что именно в этом конкретном прокате чемпионка мира оказалась хуже, чем девочка-ноунейм, за душой у которой нет пока ничего, кроме одной победы на этапе юниорского Гран-при. Подчёркиваю, в этом конкретном прокате. Так бывает в спорте, и ничего обидного в подобной расстановке нет.

Тем более что Софья оказалась в короткой программе просто великолепна — по контенту, по технике, по взрослости катания, по умению презентовать себя на льду, по лёгкости исполнения. А выдающийся, несгибаемый боец Аня не столько каталась, сколько билась за собственное выживание. Билась натужно и тяжело — за право устоять в числе сильнейших, не обладая достаточным для этого техническим арсеналом, за право поехать на Олимпиаду, которую она, возможно, заслужила больше, чем кто-то другой. Просто оценки, тем более текущие, а не итоговые, вряд ли должны отражать критерий «заслужила». И та перестановка, которая в итоге случилась, на самом деле меньше всего нужна самой Ане. На мой взгляд, эта искусственная подачка просто унижает спортсменку такого класса», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.



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