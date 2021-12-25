«Этот спорт настолько жесток». Дюамель — о падении Туктамышевой в короткой программе ЧР

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании канадская фигуристка Мейган Дюамель высказалась о грубой ошибке Елизаветы Туктамышевой во время короткой программы на чемпионате России.
«Этот вид спорта настолько жесток. Туктамышева в этом сезоне классно откатывала каждую короткую программу, но провалилась, когда баллы нужны были ей больше всего», — написала Дюамель у себя в «твиттере».
Напомним, 25-летняя фигуристка упала во время приземления после тройного акселя. Из-за этого спортсменка набрала только 71,28 балла и расположилась на седьмой строчке протокола после короткой программы.
Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.
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