Блогер Фран возмутилась разнице баллов Валиевой и Муравьёвой в короткой программе ЧР

Спортивный блогер Фран отреагировала на результаты женской короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию.
«Муравьёва на 9 баллов отстаёт от Валиевой с той же компоновкой, превосходной техникой и владением коньком. То, что происходит на льду, попросту никого не волнует», — написала Фран в своём «твиттере».
Напомним, российская фигуристка Камила Валиева уверенно лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она набрала баллы выше своего же мирового рекорда — 90,38.
На второй позиции после короткой программы располагается Анна Щербакова, набравшая 81,46 балла. Софья Муравьёва после снятия балла (80,87) замыкает тройку.
Сегодня, 25 декабря, в 18:00 мск начнётся женская произвольная программа.
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