Дэвид Лис обратился к фигуристкам Этери Тутберидзе перед произвольной программой на ЧР

Американский журналист Дэвид Лис обратился к ученицам тренера Этери Тутберидзе перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Ранее в интервью Первому каналу Этери рассказала, что когда её фигуристки поднимаются на пьедестал, она благодарит бога.

«Я думаю о девочках Этери. Об Анне Щербаковой, о Камиле Валиевой, о Саше Трусовой. И думаю, боже, девочки, пожалуйста, пусть Этери благодарит бога. Сделайте так, чтобы Этери не пришлось благодарить бога за бронзу Туктамышевой. Ведь она понимает, что если её ученицы не возьмут все три медали на чемпионате России, это сочтут провалом.

Чем выше она поднимается, тем больше возникает требований. Люди ждут, что девочки Тутберидзе займут весь пьедестал на Олимпиаде. Тутберидзе понимает, что люди этого хотят. Пожалуйста, Трусова, хорошо выполни тройной аксель, чтобы Этери благодарила бога», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!