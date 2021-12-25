Американский журналист: такого разрыва между Валиевой и Муравьёвой быть не должно
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Американский журналист Джеки Вонг выразил недовольство разницей в оценках Камилы Валиевой и Софьи Муравьёвой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Валиева захватила лидерство с результатом 90,38 балла. Муравьёва изначально заняла второе место, но затем у неё сняли балл (80,87), и она опустилась на третью строчку, пропустив вперёд Анну Щербакову.
«Такого разрыва между Валиевой и Муравьёвой быть не должно. Разница в оценке элементов и баллах за компоненты слишком велика для этих двух прокатов», — написал Вонг в своём «твиттере».
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