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Американский журналист отреагировал на падение Елизаветы Туктамышевой в короткой программе

Американский журналист отреагировал на падение Елизаветы Туктамышевой в короткой программе
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Американский журналист Джеки Вонг прокомментировал выступление чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристка упала с тройного акселя и заняла в итоге седьмое место.

«Она оказалась в довольно глубокой яме, из которой придётся выбираться. К сожалению, после падения в её программе не было никакой искры», — написал Вонг в своём «твиттере».

После короткой программы лидирует Камила Валиева. Второе место занимает Анна Щербакова, третье — Софья Муравьёва. Произвольную программу фигуристки продемонстрируют сегодня, 25 декабря.

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