Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лайшев ответил Рудковской на слова о судьях и «Хрустальном» после снятия балла Муравьёвой

Лайшев ответил Рудковской на слова о судьях и «Хрустальном» после снятия балла Муравьёвой
Комментарии

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на слова Яны Рудковской о судействе на чемпионате России по фигурному катанию. Также Лайшев высказался о том, что протест на баллы Софьи Муравьёвой был подан Эдуардом Аксёновым – заместителем начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования организации.

«Лучше не влезать в судейские тематики. Лучше выступать и всё! Не думаю, что слова Рудковской — провокация. Знаете, у нас в спорте говорят: «Бери и бросай» — в таком случае не будет никаких вопросов относительно баллов. Никто из соперников и их тренеров не скажет, что ты сделал что-то неправильно.

Всё было сделано по букве закона — по судейству даже вопросов быть не может. Наверное, нагнетают зрители и болельщики. Не стоит обращать внимания на слова Рудковской. Судейство лучше не обсуждать», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Рудковская: протест по Муравьёвой был подан «Хрустальным». Юристы считают это незаконным
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021