Лайшев ответил Рудковской на слова о судьях и «Хрустальном» после снятия балла Муравьёвой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на слова Яны Рудковской о судействе на чемпионате России по фигурному катанию. Также Лайшев высказался о том, что протест на баллы Софьи Муравьёвой был подан Эдуардом Аксёновым – заместителем начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования организации.

«Лучше не влезать в судейские тематики. Лучше выступать и всё! Не думаю, что слова Рудковской — провокация. Знаете, у нас в спорте говорят: «Бери и бросай» — в таком случае не будет никаких вопросов относительно баллов. Никто из соперников и их тренеров не скажет, что ты сделал что-то неправильно.

Всё было сделано по букве закона — по судейству даже вопросов быть не может. Наверное, нагнетают зрители и болельщики. Не стоит обращать внимания на слова Рудковской. Судейство лучше не обсуждать», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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