Спортивный врач объяснил, могла ли Косторная выступить на чемпионате России с переломом

Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий ответил на вопрос о том, могла ли российская фигуристка Алёна Косторная выступить на чемпионате России с переломом кисти.

«На самом деле, если бы Косторная не упала на руку – ничего бы не случилось. Также, мы не знаем степень перелома, но, как я понимаю, её не оперировали. У нас в своё время Емельяненко отстоял пояс через неделю после операции на руке. Футбол — контактный вид спорта, и даже футболисты играют и тренируются со сломанными руками, накладывают пластиковый гипс, который прочнее и в разы легче обычного. К тому же, сейчас существуют индивидуальные фиксирующие системы, которые создают на 3D-принтере, под конкретного человека, есть еще много вариантов. Падение на руку здоровье не добавит, но все эти технологии помогут не усугубить травму. Этакие экзоскелеты. Моё личное мнение – Косторная могла выступать с переломом кисти. Повторюсь, у нас в футболе, где постоянные столкновения и падения, да и в других контактных видах спорта, очень часто тренируются и играют с такими травмами. Алёна катается на ногах и в идеале падать не должна.

Возможно, если бы это было парное катание – было бы тяжелее. В любом виде спорта, и, особенно в фигурном катании, есть и момент эмоционального настроя. Если Косторная боится, а человеку свойственно бояться, за травмированную область тела, — это рефлекс, она не откатается, у неё в голове будет страх и всё внимание на руку, а не на программу. Может быть, она была не готова в психологическом плане и не стала выступать, чтобы не показывать плохие результаты. Подводя итог, с точки зрения спортивного врача она могла выступить. С эмоциональной точки зрения я сказать не могу, потому что тут виднее ей и её тренеру», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, ранее Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что Косторной нужно было тренироваться и пытаться выступать с переломом в олимпийском сезоне.

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