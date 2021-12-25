Анна Погорилая — Александре Степановой и Ивану Букину: обожаю вас. Вы огромные молодцы

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая поздравила Александру Степанову и Ивана Букина с победой в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Александра и Иван, обожаю вас. И поздравляю, вы огромные молодцы», — написала Погорилая в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой

Второе место в танцах на льду заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись с соревнований из-за травмы партнёра.

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