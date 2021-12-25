Трусова заявила 5 квадов в произвольной программе чемпионата России

Российская фигуристка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе чемпионата России.

Она планирует исполнить четверные флип, сальхов, тулуп, лутц и лутц в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева уверенно лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она набрала баллы выше своего же мирового рекорда — 90,38.

На второй позиции после короткой программы располагается Софья Муравьёва (81,87), а замыкает тройку Анна Щербакова, набравшая 81,46 балла.

Трусова располагается на пятой позиции, имея в своём активе 74,21 балла.

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