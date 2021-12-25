Шпильбанд рассказал, обсуждал ли он с Тутберидзе участие Дэвис и Смолкина в Олимпиаде

Тренер Игорь Шпильбанд признался, что в начале сезона не верил в возможность попадания Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Олимпиаду в Пекине. На чемпионате России в Санкт-Петербурге они заняли второе место.

«Честно вам скажу, что ещё в начале осени мы вообще не целились на участие в Олимпиаде. Просто старались выполнять свою работу максимально качественно. И ребята с первого старта начали прогрессировать», — цитирует Шпильбанда «RT на русском».

Шпильбанд также ответил на вопрос, возникала ли в его разговорах с Этери Тутберидзе, мамой Дианы Дэвис, тема о возможном участии дуэта в Играх-2022.

«Возникала. Просто в начале сезона сам я считал эту цель нереальной. Уже потом, когда, помимо действительно серьёзных результатов, пошли очень позитивные комментарии коллег и специалистов со всего мира, у меня появилась мысль, что это возможно», — отметил тренер.

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