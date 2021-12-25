Каори Сакамото завоевала золото на чемпионате Японии по фигурному катанию

Японская фигуристка Каори Сакамото завоевала золотую медаль на чемпионате Японии по фигурному катанию. 21-летняя спортсменка набрала в сумме за короткую и произвольную программы 234,06 балла.

Серебро получила Вакаба Хигучи, набравшая за два вида программы 221,78 балла, тройку замкнула Мана Кавабе (209,65).

Отметим, что для Сакамото это второй национальный титул в карьере, впервые она победила на чемпионате Японии в сезоне-2018/19.

Чемпионат Японии. Женщины.

Одиночное катание. Итоги за два вида программы

1. Каори Сакамото – 234,06.

2. Вакаба Хигути – 221,78.

3. Мана Кавабэ – 209,65.

4. Маи Михара — 206,86.

5. Сатоко Мияхара – 206,51.

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