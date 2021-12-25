Каори Сакамото завоевала золото на чемпионате Японии по фигурному катанию

Японская фигуристка Каори Сакамото завоевала золотую медаль на чемпионате Японии по фигурному катанию. 21-летняя спортсменка набрала в сумме за короткую и произвольную программы 234,06 балла.
Серебро получила Вакаба Хигучи, набравшая за два вида программы 221,78 балла, тройку замкнула Мана Кавабе (209,65).
Отметим, что для Сакамото это второй национальный титул в карьере, впервые она победила на чемпионате Японии в сезоне-2018/19.
Чемпионат Японии. Женщины.
Одиночное катание. Итоги за два вида программы
1. Каори Сакамото – 234,06.
2. Вакаба Хигути – 221,78.
3. Мана Кавабэ – 209,65.
4. Маи Михара — 206,86.
5. Сатоко Мияхара – 206,51.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 декабря 2021
-
16:34
-
16:17
-
15:51
-
15:40
-
15:18
-
15:07
-
14:31
-
13:54
-
13:34
-
13:30
-
13:16
-
13:13
-
13:00
-
12:51
-
12:28
-
12:09
-
11:50
-
11:38
-
11:33
-
11:05
-
11:00
-
10:57
-
10:50
-
10:41
-
10:21
-
10:12
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:48
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
09:00
-
08:32