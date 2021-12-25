Навка: переживаю за Туктамышеву. Хочется, чтобы она была на пьедестале на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась впечатлениями от проходящего в Санкт-Петербурге чемпионата России по фигурному катанию.

«Знаю, что Синицина и Кацалапов снялись с произвольной программы из-за травмы. Знаю, что Лиза Туктамышева не очень удачно откаталась. Я за неё переживаю, как и вся страна. Хочется, чтобы она поехала на Олимпиаду и встала на пьедестал. К сожалению, она допустила ошибку. Меня это очень расстроило.



На Играх в трёх видах мы должны быть на пьедестале. Вспоминаю свои годы, понимаю, что это каторжный труд. Никогда не забуду состояние нервного напряжения. Самой уже не хочется, всему своё время. Хочется, чтобы дочь Надежда когда-нибудь поехала на Олимпиаду и защищала честь страны», — сказала Навка журналистам на открытии своего шоу.

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