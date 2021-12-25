Фигурное катание, чемпионат России, женщины: прямая трансляция — на Первом канале

Сегодня, 25 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины представят произвольную программу. Начало соревнований запланировано на 18:00 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на Первом канале.



Женщины. Топ-10 после короткой программы

1. Камила Валиева – 90,38.

2. Анна Щербакова – 81,46.

3. Софья Муравьёва – 80,87.

4. Софья Самоделкина – 76,74.

5. Александра Трусова – 74,21.

6. Аделия Петросян — 73,29.

7. Елизавета Туктамышева — 71,28.

8. Ксения Синицына — 70,75.

9. Майя Хромых — 69,36.

10. Анастасия Зинина — 68,94.

После короткой программы второе место изначально занимала Муравьёва, но её лишили одного балла, поэтому Софья пропустила вперёд Анну Щербакову.



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