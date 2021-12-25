Фигурное катание, чемпионат России, женщины: прямая трансляция — на Первом канале

Сегодня, 25 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины представят произвольную программу. Начало соревнований запланировано на 18:00 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на Первом канале.
Женщины. Топ-10 после короткой программы
1. Камила Валиева – 90,38.
2. Анна Щербакова – 81,46.
3. Софья Муравьёва – 80,87.
4. Софья Самоделкина – 76,74.
5. Александра Трусова – 74,21.
6. Аделия Петросян — 73,29.
7. Елизавета Туктамышева — 71,28.
8. Ксения Синицына — 70,75.
9. Майя Хромых — 69,36.
10. Анастасия Зинина — 68,94.
После короткой программы второе место изначально занимала Муравьёва, но её лишили одного балла, поэтому Софья пропустила вперёд Анну Щербакову.
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