Хореограф группы Тутберидзе — о Рудковской: и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Это смешно

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался об изменении оценок Софьи Муравьёвой после короткой программы на чемпионате России. Также он прокомментировал слова супруги Евгения Плющенко, Яны Рудковской о судействе на турнире.

«Это смешно, главный специалист в мире фигурного катания — Яна Рудковская. Она у нас и технический специалист, и судья, и всё остальное. Даже Евгений Плющенко промолчал и не прокомментировал ситуацию. Но и чтец, и жнец, и на дуде игрец — это Яна Рудковская. Смешно это всё наблюдать. Есть технические правила, определённый регламент: ошибка была допущена и зафиксирована. Судьи и федерация понимали, что будет скандал, если бы не было доказательств, что эта ошибка была допущена. Они понимают степень ответственности всей ситуации и понимают, как должно быть по правилам.

Да, Эдуард Аксёнов подал протест и правильно, что он это сделал. Правила есть правила. Почему мы должны от них отходить? Такие же ситуации уже были на других стартах, людей меняли местами на пьедестале. То, что Яна Рудковская говорит про юристов, это просто глупо и смешно звучит.

Давайте будем объективными, Аня Щербакова, хоть она и является моей ученицей, была на две головы выше Муравьёвой по катанию, по эмоциям, по всему. Это было шикарное катание короткой программы. Ситуация обыкновенная, это доказуемая техническая ошибка, в которой не виновата ни Тутберидзе, ни Плющенко, ни Муравьёва, ни Щербакова. Судьи недоглядели в один момент. Потом, когда подали протест, я так понимаю, они всё пересмотрели и поняли, что произошла техническая ошибка, что по регламенту на один балл они должны оштрафовать. Всё по правилам, всё честно. Попрошу болельщиков не искать здесь никаких подводных течений и камней», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».