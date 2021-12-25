Ходыкин: знаем, что показываем другое относительно всех, и это приносит нам удовольствие

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал собственное выступление со свободной программой на чемпионате России. Павлюченко и Ходыкин набрали 220,18 балла по сумме двух программ.



«Сидит огромное количество судей, представителей федерации. Даже по их глазам видно, когда они поддерживают. Едешь на них и понимаешь это, ещё сильнее включаешься. По глазам зрителей тоже можно заметить поддержку, это ещё больше мотивирует.

У нас программа построена довольно правильно — в завязке исполняем самые сложные элементы — тройные прыжки. Дальше нагнетание — выброс флип. Далее отдых, опять нагнетание и развязка. В развязке в основном те элементы, которые мы сделаем 10 раз из 10, даже если нас разбудить посреди ночи.

Рассчитываем ли отобраться на Олимпиаду? Рассчитывать будут судьи, они будут подсчитывать баллы, а мы будем дожидаться результата. Мы прокатались хорошо, настраивались на хороший прокат. Знаем, что показываем другое относительно всех, и это приносит нам удовольствие.

До изменения правил надо сделать огромное количество работы. Её сложно произвести до такой степени, чтобы ты получил за четверную подкрутку больше, чем за тройную.

Несмотря на ошибки, очень доволен обеими программами. Могу себе позволить за четыре года. Рад, что удалось показать другое фигурное катание. Ладно, не буду говорить это слово, оно пафосно звучит, для заголовка. Это катание, которое нам нравится и которое мы видим», — передаёт слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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