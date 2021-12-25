Дарья Павлюченко прокомментировала сравнения с Натали Портман

Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге. На данный момент Павлюченко и Ходыкин занимают первое место, в сумме набрав 220,18 балла.
«Поддержка гнала вперёд, особенно в конце программы, когда казалось, что сил нет. Музыка и зрители начинают тебя гнать вперёд, как ветер. Это очень классно, как свежий бриз.
Ощущаю ли себя Натали Портман? Немного (смеётся). Внутри каждого человека живёт что-то нестандартное, ненормальное, то, что вырывается наружу — такая добрая злость. Она помогает собраться в нужный момент и сделать свой максимум.
Китайцы очень давно делали четверные элементы. Посмотрите их первый взрослый ЧМ, они делали в одной программе и четверную подкрутку, и четверной выброс. Мы не загадываем, просто идём своей дорогой, а дальше как будет, так будет», — сказала Павлюченко на пресс-конференции.
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- 25 декабря 2021
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