Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Напомним, за прокат короткой программы фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла.

Серебряными призёрами чемпионата России стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Чемпионат России. Санкт-Петербург

Спортивные пары. Итоги

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 243,74

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 239,87

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 228,20.

Чемпионат России. Санкт-Петербург

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 160,00

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 157,03

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 149,52.

В прошлом году чемпионами России в соревнованиях пар стали Тарасова и Морозов.

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