Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Напомним, за прокат короткой программы фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла.
Серебряными призёрами чемпионата России стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).
Чемпионат России. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Итоги
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 243,74
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 239,87
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 228,20.
Чемпионат России. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 160,00
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 157,03
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 149,52.
В прошлом году чемпионами России в соревнованиях пар стали Тарасова и Морозов.
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