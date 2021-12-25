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Бойкова и Козловский на чемпионате России получили баллы, превышающие мировой рекорд

Бойкова и Козловский на чемпионате России получили баллы, превышающие мировой рекорд
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. Завершаются соревнования спортивных пар. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский по сумме двух программ набрали 239,87 балла.

Этот результат превосходит мировой рекорд. В настоящее время рекордсменами являются китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Они набрали 234,84 балла.

После короткой программы Бойкова и Козловский занимали второе место. Они уступали лишь Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. По итогам короткой программы разрыв между парами составлял менее одного балла.

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