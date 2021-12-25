Бойкова и Козловский на чемпионате России получили баллы, превышающие мировой рекорд
Поделиться
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. Завершаются соревнования спортивных пар. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский по сумме двух программ набрали 239,87 балла.
Этот результат превосходит мировой рекорд. В настоящее время рекордсменами являются китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Они набрали 234,84 балла.
После короткой программы Бойкова и Козловский занимали второе место. Они уступали лишь Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. По итогам короткой программы разрыв между парами составлял менее одного балла.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 25 декабря 2021
-
18:20
-
18:14
-
18:13
-
18:07
-
18:06
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:10
-
17:09
-
16:57
-
16:54
-
16:34
-
16:17
-
15:51
-
15:40
-
15:18
-
15:07
-
14:31
-
13:54
-
13:34
-
13:30
-
13:16
-
13:13
-
13:00
-
12:51
-
12:28
-
12:09
-
11:50
-
11:38
Партнерский контент