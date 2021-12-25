Медведева работает репортёром для Олимпийского канала на ЧР
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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева работает репортёром на чемпионате России. Спортсменка работает журналистом для олимпийского канала. Медведева рассказывает о происходящем на английском языке.
Чемпионат России носит характер отборочного турнира. На нём должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай).
На турнире ещё осталось определить победителя и призёров в соревнованиях женщин-одиночек. В остальных дисциплинах призёры уже определились.
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