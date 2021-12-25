Медведева работает репортёром для Олимпийского канала на ЧР

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева работает репортёром на чемпионате России. Спортсменка работает журналистом для олимпийского канала. Медведева рассказывает о происходящем на английском языке.



Чемпионат России носит характер отборочного турнира. На нём должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

На турнире ещё осталось определить победителя и призёров в соревнованиях женщин-одиночек. В остальных дисциплинах призёры уже определились.

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