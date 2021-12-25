Произвольная программа серебряных призёров чемпионата России Бойковой и Козловского

Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебряные медали на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. В сумме подопечные Артура Минчука и Тамары Москвиной набрали 239,87 балла.

Выиграли турнир Анастасия Мишина и Александр Галлямов (243,74), третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Посмотреть видео можно на сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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