Козловский: горжусь своей партнёршей

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал завоевание серебряных медалей на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Горжусь партнёршей, это чувство взаимное. Это личная победа над личными сложностями, рад, что так сложилось. ЧР стоит особняком, конкуренция сумасшедшая, здесь сидят сильнейшие спортсмены мира. Эти спортсмены достойны права представлять Россию на ОИ. Мы все это право заслужили и бились за него. Парное катание сегодня продемонстрировало настоящий спорт. Новый год будем встречать там, где мы сможем психологически отдохнуть и восстановиться. ЧР — крайне выматывающий турнир, главный турнир 2021 года. После него нужно максимально быстро восстановить силы, потому что мы 2-го числа уже планируем быть на льду», — сказал Козловский на пресс-конференции.

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