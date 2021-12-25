Евгения Медведева: в олимпийский сезон чемпионат России — самый сложный старт

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала об ожиданиях от произвольной программы на женских соревнованиях на чемпионате России.



«Я смотрела короткую программу у девушек онлайн, так как приехала только сегодня. Вчера была в совсем другом городе, но не упускала ни единой минуты, между своими выступлениями включала трансляцию и наблюдала за девочками. Сказать, что это было непредсказуемо, потрясающе, очень сильно эмоционально — это ничего не сказать. Я была под огромным впечатлением, это помогало мне в моих шоу, которые вчера катала. От произвольной программы у меня большие ожидания. Мне интересно, что сегодня будет.



Сказать, что прокат Валиевой был потрясающий, — это ничего не сказать. Оценки сами говорят за себя. Потрясающие прыжки, просто нереальный тройной аксель, прекрасные вращения и, конечно, лёгкость катания, которая присуща только Камиле. В общем, это было здорово. Но думаю, что не стоит очень сильно нахваливать, ведь сегодня произвольная, в которой у Камилы несколько четверных прыжков, их тоже предстоит исполнить наичистейшим образом. Мы привыкли видеть Камилу чисто катающейся, поэтому хотелось бы просто пожелать ей удачи. И всем остальным участницам тоже, потому что все девочки заслуживают в этой жизни только самого лучшего. Надеюсь, сегодня все выйдут со льда довольными.



Думаю, в олимпийский сезон чемпионат России — это самый сложный старт, и он даже с Олимпийскими играми не сравнится. Потому что здесь вот это напряжение, которое царит в воздухе. Это отбор на чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры. Это сложно, но это самый интересный старт в сезоне. Надо тренироваться, работать над чистыми прокатами и с холодной головой и горячим сердцем выходить на лёд. Наверное, мне больше всего запомнился чемпионат России 2017 года. Это было здорово», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!