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Бойкова — о четверных элементах: смысл убиваться? Сколько сил надо, чтобы это сделать

Бойкова — о четверных элементах: смысл убиваться? Сколько сил надо, чтобы это сделать
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Российская фигуристка Александра Бойкова призналась, что в настоящее время не видит смысла исполнять четверные элементы, учитывая их низкую стоимость. На чемпионате России Бойкова в паре с Дмитрием Козловским показала второй результат.

«Когда поднимут стоимость четверных элементов, мы сейчас в Китае сделали четверную подкрутку второй уровень, и она стоит на 0,03 дороже, чем тройной-четвёртый. Смысл убиваться? А сколько сил и здоровья надо, чтобы это сделать!» — передаёт слова Александры Бойковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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