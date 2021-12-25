Авербух: большой интриги в парном катании не было. Призёры и должны были ехать в Пекин
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух подвёл итоги соревнований спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Всё закономерно. Главное, что определён состав сборной. Никто не сомневался, что именно эти три пары должны ехать на Олимпиаду.
У каждой пары есть свои плюсы. Важно, кто в какой форме подойдёт к Пекину. А так, конечно, могла вмешаться в спор молодая пара, но все остались при своих. Большой интриги в парном катании не было изначально», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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