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Медведева и Милохин выиграли 200 000 рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Медведева и Милохин выиграли 200 000 рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером»
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Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева стала участницей шоу «Кто хочет стать миллионером». На вопросы она отвечала вместе с тиктокером Даней Милохиным, с которым они выступают на шоу «Ледниковый период».

Медведева и Милохин выиграли 200 000 рублей. Они не смогли ответить на вопрос, сколько родных детей было в семье Ростовых в романе Льва Толстого «Война и мир».

Выигранные деньги Медведева направила на благотворительность. Евгения передала их проекту «Помощь», попечителем которого она является.

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