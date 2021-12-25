Медведева и Милохин выиграли 200 000 рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером»
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Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева стала участницей шоу «Кто хочет стать миллионером». На вопросы она отвечала вместе с тиктокером Даней Милохиным, с которым они выступают на шоу «Ледниковый период».
Медведева и Милохин выиграли 200 000 рублей. Они не смогли ответить на вопрос, сколько родных детей было в семье Ростовых в романе Льва Толстого «Война и мир».
Выигранные деньги Медведева направила на благотворительность. Евгения передала их проекту «Помощь», попечителем которого она является.
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