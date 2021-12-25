Козловский — на вопрос о будущем: дайте хотя бы мне этот день, пожалуйста!
Поделиться
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями от завоевания серебряных медалей на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Мы в деталях будем разбирать прокат, смотреть, пытаться вникнуть в него, разобрать со специалистами и уже от этого будем отталкиваться, будем что-то менять или нет. Дайте пока порадоваться, что мы прошли чемпионат России. Хочется прочувствовать эти эмоции, а не сразу снова в работу. Дайте хотя бы мне этот день, пожалуйста!» — сказал Козловский на пресс-конференции.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 25 декабря 2021
-
19:48
-
19:41
-
19:37
-
18:59
-
18:48
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:24
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:13
-
18:07
-
18:06
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:10
-
17:09
-
16:57
-
16:54
-
16:34
-
16:17
-
15:51
-
15:40
-
15:18
-
15:07
-
14:31
Партнерский контент