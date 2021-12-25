Козловский — на вопрос о будущем: дайте хотя бы мне этот день, пожалуйста!

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями от завоевания серебряных медалей на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы в деталях будем разбирать прокат, смотреть, пытаться вникнуть в него, разобрать со специалистами и уже от этого будем отталкиваться, будем что-то менять или нет. Дайте пока порадоваться, что мы прошли чемпионат России. Хочется прочувствовать эти эмоции, а не сразу снова в работу. Дайте хотя бы мне этот день, пожалуйста!» — сказал Козловский на пресс-конференции.

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