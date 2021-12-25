Тутберидзе улыбнулась после провала Хромых в произвольной программе на чемпионате России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе улыбкой отреагировала на неудачное выступление Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Майя грубо ошиблась на приземлении с четверного сальхова (степ-аут и касание льда рукой), затем справилась с каскадом четверной тулуп – тройной тулуп. После этого упала с тройного риттбергера, исполнила двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц. Судьи оценили выступление Хромых 147,82 балла, в сумме она набрала 217,18 балла.

Отметим, что действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

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