Тутберидзе улыбнулась после провала Хромых в произвольной программе на чемпионате России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе улыбкой отреагировала на неудачное выступление Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Майя грубо ошиблась на приземлении с четверного сальхова (степ-аут и касание льда рукой), затем справилась с каскадом четверной тулуп – тройной тулуп. После этого упала с тройного риттбергера, исполнила двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц. Судьи оценили выступление Хромых 147,82 балла, в сумме она набрала 217,18 балла.
Отметим, что действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 декабря 2021
-
19:48
-
19:41
-
19:37
-
18:59
-
18:48
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:24
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:13
-
18:07
-
18:06
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:10
-
17:09
-
16:57
-
16:54
-
16:34
-
16:17
-
15:51
-
15:40
-
15:18
-
15:07
-
14:31