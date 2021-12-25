Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России

Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России
Комментарии

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России. Туктамышева получила за прокат произвольной программы 153,12 балла. С суммой баллов 224,40 она лидирует после выступления 12 участниц из 18.

После короткой программы Елизавета Туктамышева занимала 7-е место. Она допустила обидную ошибку, из-за чего упала на лёд. В результате спортсменка набрала лишь 71,28 балла.

Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021