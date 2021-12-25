Чемпионка мира Елизавета Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России. Туктамышева получила за прокат произвольной программы 153,12 балла. С суммой баллов 224,40 она лидирует после выступления 12 участниц из 18.

После короткой программы Елизавета Туктамышева занимала 7-е место. Она допустила обидную ошибку, из-за чего упала на лёд. В результате спортсменка набрала лишь 71,28 балла.



Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



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