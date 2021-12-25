Туктамышева получила роскошный портрет от фанатов после произвольной программы на ЧР

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева получила роскошный портрет от фанатов после исполнения произвольной программы на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Фанатский презент Туктамышевой передал её личный тренер Алексей Мишин, когда Елизавета ещё находилась на льду.
Туктамышева чисто исполнила произвольную программу и получила от судей 153,12 балла. Спортсменка прыгнула тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер. С суммой баллов 224,40 она лидирует после выступления 12 участниц из 18.
Отметим, что действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 декабря 2021
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:12
-
21:07
-
21:04
-
21:03
-
21:01
-
20:52
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:36
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:41
-
19:37
-
18:59
-
18:48
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:24
-
18:20
-
18:20
-
18:14