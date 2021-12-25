Туктамышева получила роскошный портрет от фанатов после произвольной программы на ЧР

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева получила роскошный портрет от фанатов после исполнения произвольной программы на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Фанатский презент Туктамышевой передал её личный тренер Алексей Мишин, когда Елизавета ещё находилась на льду.

Туктамышева чисто исполнила произвольную программу и получила от судей 153,12 балла. Спортсменка прыгнула тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер. С суммой баллов 224,40 она лидирует после выступления 12 участниц из 18.

Отметим, что действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

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